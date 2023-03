Đưa con đi học, 3 mẹ con gặp nạn tử vong: Người thân khóc ngất tại hiện trường

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong, chiều 6/2, bà Đinh Thị Kiên – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, đây là vụ tai nạn rất thương tâm, ai trong xã cũng đau xót cho 3 mẹ con chị N.T.H (SN 1997, ở xã Hưng Trung).

Theo bà Kiên, sau khi nhận được thông tin, Hội phụ nữ của huyện, xã và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

“Ở địa phương, gia đình chị H cũng bình thường, chồng chị H đi làm công nhân xa ở Hà Nam, còn chị H ở nhà làm ruộng và đưa đón 3 con đi học”, chị Kiên nói.

Chị Kiên cho hay, sáng nay (6/3), chị H đưa 3 con đi học thì xảy ra tai nạn. Hiện trường vụ tai nạn cách nhà nạn nhân khoảng 500m.

“Vụ tai nạn thương tâm quá, H còn rất trẻ mới có 27 tuổi, còn 2 đứa nhỏ mới đang học lớp 3 và lớp 1, vậy mà tai nạn đã cướp đi sinh mạng của các cháu. Khi nhận tin, người thân của H khóc ngất tại hiện trường, bố chồng H thất thần đi không nổi”, chị Kiên thông tin.

Người thân khóc ngất tại hiện trường

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hưng Trung cũng cho biết thêm, chồng chị H vẫn đang trên đường, chưa về đến nhà để chịu tang vợ con.

“Hiện còn cháu bé 5 tuổi vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, các bác sĩ đang phẫu thuật cho cháu, chưa rõ sức khoẻ ra sao”, bà Kiên chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 7h05 cùng ngày, tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, ở Nghệ An) điều khiển xe tải mang BKS 14C - 201.03 lưu thông trên đường tỉnh 542E.

Khi xe đi đến xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An), xảy ra va chạm với xe máy mang biển số Nghệ An do H điều khiển, chở theo 3 người con.

Vụ tai nạn khiến chị H, cháu H.V.B. (SN 2014) và cháu H.K.O. (SN 2016) tử vong. Còn cháu H.V.Tr. (SN 2018) bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

