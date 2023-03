Tai nạn 3 mẹ con tử vong ở Nghệ An: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế xe tải

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 6/3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An đã có báo cáo chính thức vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong, 1 người bị thương.

Cụ thể vào khoảng 7h05 cùng ngày, tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, ở Nghệ An) điều khiển xe tải mang BKS 14C - 201.03 lưu thông trên đường tỉnh 542E.

Khi xe đi đến xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra va chạm với xe máy mang biển số Nghệ An do Nguyễn Thị H. (SN 1997, ở xã Hưng Trung) điều khiển chở theo 3 người con.

Vụ tai nạn khiến chị H. và cháu Hoàng Văn B. (SN 2014) và cháu Hoàng Kim O. (SN 2016) tử vong. Còn cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018) bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan triển khai một số công tác ban đầu.

Theo Phòng CSGT tỉnh Nghệ An, cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý tài xế xe tải, kết quả kiểm tra tài xế đều âm tính.

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tai-nan-3-me-con-tu-vong-o-nghe-an-ket-qua-kiem-tra-nong-o-con-ma-tuy-tai-xe-xe-tai-a596550.html