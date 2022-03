Đưa 7 con hổ lúc bị bắt chưa tới 5kg giờ đã hơn nửa tạ vào Quảng Bình

Thứ Ba, ngày 22/03/2022

7 con hổ cân nặng trung bình từ 54 kg– 62 kg được nuôi nhốt ở Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đang trên đường vận chuyển vào Quảng Bình.

Ngày 22-3, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận, đơn vị đã làm các thủ tục theo quy định tiếp nhận 7 con hổ từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An).

Dự kiến khoảng 17 giờ ngày hôm nay, 7 con hổ sẽ đến Quảng Bình.

Sau 6 tháng chăm sóc, 7 cá thể hổ hiện tại có trọng lượng trung bình từ 54 kg – 62 kg. Ảnh: VQGPNKB.

Các cá thể hổ Đông Dương này là tang vật trong vụ án vận chuyển động vật hoang dã từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đến huyện Diễn Châu (Nghệ An) được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ vào ngày 1-8-2021.

Thời điểm bắt giữ, mỗi cá thể hổ có trọng lượng từ 2,9 kg – 4,5 kg được Công an tỉnh Nghệ An bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc.

Sau hơn 6 tháng chăm nuôi, 7 cá thể hổ gồm 5 cá thể hổ cái và 2 cá thể hổ đực đã có trọng lượng từ 54 kg – 62 kg.

Do điều kiện cơ sở hạ tầng chật hẹp nên Vườn Quốc gia Pù Mát đã xin đề xuất chuyển 7 cá thể hổ tới Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để tiếp tục nuôi dưỡng.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, để chuẩn bị cho việc chăm sóc 7 cá thể hổ này, đơn vị đã xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ, khẩu phần ăn phù hợp với tập tính của cá thể theo từng giai đoạn sinh trưởng.

Đồng thời, cử nhóm cán bộ đi học tập kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật chăm, sóc, nuôi dưỡng hổ. Sau khi 7 cá thể hổ được vận chuyển vào Quảng Bình sẽ được đưa vào các ô chuồng để nuôi dưỡng.

