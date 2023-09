'Dư luận hiểu sai chỉ đạo của Công an Hải Phòng về đảm bảo an toàn giao thông'

Tối 8-9, trao đổi với PLO, đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết dư luận đang hiểu sai việc Công an thành phố gán trách nhiệm cho công an quận, huyện nếu trên địa bàn xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Theo ông Thành, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, cảnh sát giao thông - trật tự thuộc Công an Hải Phòng và công an các quận, huyện trên địa bàn đã đồng loạt ra quân nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho năm học mới 2023.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng phát biểu tại một sự kiện gần đây.

Trong thời gian này, việc đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ, học sinh khi tới trường được đặc biệt quan tâm. Vậy nên, Công an thành phố đã triển khai Kế hoạch 1822, chỉ đạo tới từng quận, huyện về tăng cường tuần tra, tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về TTATGT.

Ở giai đoạn 1, từ ngày 30-8, nội dung là tập trung công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, đồng thời phối hợp hướng dẫn 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh, sinh viên, đặc biệt là nội dung không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Công an Hải Phòng phổ biến luật giao thông đường bộ và tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh

Giai đoạn 2 từ ngày 15-9 đến đến ngày 14-11 tới , công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực trường học, nơi gửi xe...

Trong giai đoạn này, yêu cầu là tăng cường kiểm soát, xử lý nghiệm phương tiện, đường bộ, đường thủy vận chuyển đưa đón học sinh không đảm bảo kỹ thuật và không các trang thiết bị cần thiết. Ví dụ: Xe ô tô loại 7-15 chỗ đã hết hạn đăng kiểm nhưng người dân vẫn mua về hoán cải, lắp thêm băng ghế để đưa đón học sinh.

Nếu những loại phương tiện này gây ra tai nạn, khiến học sinh gặp nguy hiểm, Ban Giám đốc Công an Hải Phòng sẽ xem xét, quy trách nhiệm đối với Trưởng Công an các quận, huyện.

Công an Hải Phòng đảm bảo trật tự an toàn giao thông sáng ngày 5-9 diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2023

Đại tá Bùi Trung Thành cho biết, trước khi vào năm học mới, công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, vận động các để các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định không đưa đón học sinh tại trường học bằng các phương tiện xe tự chế dưới mọi hình thức. Nhờ vậy, từ đầu năm học đến nay, trên địa bàn Hải Phòng chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào liên quan đến xe tự chế chở học sinh.

"Đối với việc quy trách nhiệm của Công an Hải Phòng, vừa qua trên mạng xã hội có nhiều bài đăng tải không đúng bản chất sự việc. Họ cho rằng cứ có học sinh bị tai nạn thì lãnh đạo Công an thành phố sẽ xử lý trách nhiệm của Trưởng Công an quận, huyện trên địa bàn. Nói vậy thì là chính sách đưa ra cứng nhắc, thiếu thực tiễn.

Ở đây là tai nạn xảy ra với học sinh nhưng lỗi là do công tác quản lý, tuyên truyền của ngành chức năng... thì mới xem xét trách nhiệm người đứng đầu”, ông Bùi Trung Thành nhấn mạnh.

