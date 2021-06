Dự báo thời tiết miền Bắc: Nắng nóng sắp chấm dứt, mưa to từ đêm nay (22/6)

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 11:20 AM (GMT+7)

Đợt mưa dông xuất hiện từ chiều tối và đêm nay (22/6) sẽ giải nhiệt cho các tỉnh miền Bắc sau những ngày nắng nóng kinh hoàng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/6), nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ kết thúc; ở khu vực trung du và đồng bằng còn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Miền Bắc sắp có mưa dông giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng. Ảnh minh họa.

Từ chiều tối và đêm nay (22/6) đến hết đêm 25/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt (mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm).

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa ban ngày có mưa rào và dông cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội hôm nay (22/6), ban ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ đêm nay đến 25/6, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với miền Trung, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (22/6) vẫn tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày mai (23/6), do có mưa nên nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ; Trung Bộ thì nắng nóng có xu hướng dịu dần nhưng chưa chấm dứt hẳn.

Từ ngày 23-25/6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông chính còn dưới BĐ1; trên một số sông nhỏ khả năng lên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

