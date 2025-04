Dự báo thời tiết ba miền dịp lễ 30-4 và 1-5

Chiều 15-4, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia đã có thông tin dự báo thời tiết ba miền trong dịp nghỉ lễ 3-4 và 1-5.

Nắng nóng kéo dài trước kỳ nghỉ 30-4

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày, trùng thời điểm giao mùa ở miền Bắc và miền Trung. Theo dự báo, thời tiết cả nước sẽ có nhiều biến động, trong đó đáng chú ý là đợt nắng nóng diện rộng xảy ra ngay trước kỳ nghỉ, kèm theo nguy cơ dông lốc, mưa đá vào chiều tối.

Từ ngày 17-4, vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi bắt đầu ghi nhận nắng nóng trên diện rộng, với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết cho thấy trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Ảnh minh hoạ: Nguyệt Nhi

Đến ngày 18-4, nắng nóng lan ra nhiều nơi tại Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội và khu vực Nam Bộ. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày tại một số khu vực cụ thể như sau:

- Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội): 35–37°C, có nơi trên 38°C

- Trung Bộ: 36–39°C, có nơi trên 39°C

- Nam Bộ: 35–37°C

Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 23-4 tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng Nam Bộ nhiều khả năng tiếp tục nắng nóng đến hết tháng.

Cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 23 đến 28-4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông, giúp nền nhiệt giảm nhẹ. Khu vực Trung Bộ cũng thu hẹp vùng nắng nóng, chỉ còn xảy ra cục bộ.

Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ lễ từ 29-4 đến 4-5, thời tiết cả nước có xu hướng chuyển biến như sau:

- Miền Bắc: Trời ít mưa, nhiệt độ tăng trở lại; khoảng ngày 3 – 4-5 có thể xuất hiện nắng nóng.

- Miền Trung: Nắng nóng tiếp tục nhưng không còn gay gắt như giữa tháng 4.

- Nam Bộ: Duy trì nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao từ 34–37°C.

Do đang trong giai đoạn chuyển mùa, các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra, nhất là vào chiều tối. Bên cạnh đó, nắng nóng kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn cho sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ.

Tăng cường dự báo, phục vụ kỳ nghỉ lễ

Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thời tiết kịp thời và chính xác phục vụ người dân và các hoạt động lễ hội, du lịch, Cục Khí tượng Thủy văn đã chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia xây dựng kế hoạch dự báo chi tiết từ ngày 15-4 đến 5-5.

Theo kế hoạch này, từ sau ngày 20-4, Trung tâm sẽ tăng cường tần suất phát hành bản tin. Đồng thời cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông lốc, gió mạnh trên biển, mưa đá...

Đặc biệt, công tác dự báo sẽ tập trung cao vào những khu vực tổ chức sự kiện lớn trên cả nước, đảm bảo thông tin được cập nhật liên tục, sát thực tế, phục vụ hiệu quả công tác tổ chức và đảm bảo an toàn cho các hoạt động ngoài trời trong dịp lễ.