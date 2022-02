Đốt than trong phòng ngủ, chồng tử vong, vợ nguy kịch

Tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) lại xảy ra một vụ ngạt khí CO2 khiến 1 người tử vong và một người nguy kịch.

Tối 11/2, thông tin từ UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) cho biết, trên địa bàn thị trấn Tân Phong vừa xảy ra một vụ ngạt khí CO2 khiến một người tử vong, 1 người nguy kịch.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên chia sẻ đối với gia đình nạn nhân (Ảnh:BTH)

Trước đó, vào tối 8/2, do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp, bà P.T.D (SN 1963) cùng chồng là L.V.T (SN 1964) đều trú tại phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong đốt than củi để sưởi ấm, chậu than được đặt trong phòng ngủ, đóng kín cửa.

Đến sáng 9/2, người thân không thấy vợ chồng bà D. ra khỏi phòng nên vào kiểm tra thì phát hiện ông T. đã tử vong, còn bà D. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân bị ngạt khí CO2 do đốt than trong phòng ngủ kín.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Thông tin từ phía địa phương cho biết, bệnh nhân D. đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá, tiên lượng xấu.

