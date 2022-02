Đốt than củi sưởi ấm, 2 bà cháu tử vong, 2 mẹ con nguy kịch

Cơ quan chức năng huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang tiến hành điều tra vụ việc nghi ngạt khí than làm 2 người chết, 2 người cấp cứu.

Ngày 5/2, thông tin từ UBND xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí than làm 2 người tử vong, 2 người phải đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: bàTrần T.C. (SN 1956, ngụ thôn Điền, xã Quảng Nham); Đặng D.T. (SN 2013 - cháu ngoại bà C.). Hai người nhập viện cấp cứu gồm: Dương T.P. (SN 1982; con gái bà C., mẹ của cháu T., hiện ngụ tại Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội), Đặng D.A. (SN 2010, con trai chị P),

Thông tin ban đầu, ba mẹ con chị P. về bà ngoại là Trần T.C. ở xã Quảng Nham ăn Tết. Tối 3/2 (tức ngày mùng 3 Tết), gia đình bà C. đốt than củi để sưởi ấm, chậu than được đặt trong phòng, đóng kín cửa. Thời điểm này, cả 4 người đều nằm trong phòng.

Khoảng 9h20 ngày 4/2, người thân không thấy mẹ con bà C. ra khỏi phòng, vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 4 người nằm bất tỉnh nên tri hô hàng xóm tới hỗ trợ. Lúc này, bà C. và cháu D.A. được xác định đã tử vong; 2 mẹ con chị P. (chị P. và cháu T.) nguy kịch nên đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Chiều ngày 5/2, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Sỹ - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, mẹ con chị P. nhập viện vào ngày 4/2. Hiện tại, cả 2 bệnh nhân đã ổn đỉnh, thở oxy qua mask túi, huyết áp ổn định, Spo2 98%, phổi thông khí tốt.

