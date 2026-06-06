Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài bao lâu?

Nắng nóng bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Nắng nóng gia tăng mạnh ở nhiều khu vực.

Dự báo trong ngày 7/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở nhiều khu vực. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến chỉ từ 45-50%.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 8/6, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Từ ngày 9/6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ cũng giảm dần cường độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Người dân cũng có thể bị mất nước, kiệt sức khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ sẽ có những diễn biến đáng chú ý trong những ngày tới.

Ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 độ, có nơi nắng nóng cục bộ trên 37 độ. Sang ngày 7/6, hình thái thời tiết này tiếp tục mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Lúc này, cường độ nắng nóng tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ.

Dù ban ngày trời nắng nóng nhưng khu vực vùng núi Bắc Bộ về chiều tối và đêm các ngày 6-7/6 vẫn có nguy cơ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Từ ngày 8/6, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ dịu dần. Đặc biệt, từ chiều tối và đêm 8/6 đến hết ngày 9, khu vực này nhiều khả năng sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trận mưa này sẽ giúp không khí miền Bắc chuyển mát và dễ chịu hơn.

Từ chiều tối và đêm 8/6, khu vực Bắc Trung Bộ có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Bước sang ngày 9/6, vùng nắng nóng ở Trung Bộ sẽ thu hẹp lại, chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, trong giai đoạn chuyển mùa ngắn từ nắng nóng gay gắt sang mưa dông (xảy ra xung quanh ngày 8-9/6), sự xung đột giữa các khối khí dễ làm bùng phát các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm. Người dân cần đề phòng và sẵn sàng các biện pháp trú tránh trước nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nơi nào nắng nóng nhất trong tháng 6?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%, song nắng nóng vẫn có khả năng duy trì do nền nhiệt chung ở mức cao. Các khu vực còn lại trên cả nước, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%.

Dự báo nhiệt độ trung bình tháng 6 tại Hà Nội dao động 30-31 độ C, Nghệ An 31-32 độ C, Huế 30-31 độ C và Quy Nhơn 30,5-31,5 độ C. Đây đều là những khu vực có nguy cơ chịu tác động rõ rệt của các đợt nắng nóng trong thời gian tới.

Cơ quan khí tượng dự báo tháng 6 còn xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong các đợt này phổ biến 36-39 độ C, một số nơi vượt 40 độ C, tập trung tại vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Huế. Xu thế chung cho thấy nhiệt độ trung bình tháng trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.

Trong 10 ngày đầu tháng, lượng mưa dao động 40-70 mm, sau đó tăng lên 50-100 mm trong từng giai đoạn giữa và cuối tháng. Lào Cai có nhiệt độ trung bình 30,5-31,5 độ C, thuộc nhóm cao nhất khu vực miền núi phía Bắc, với tổng lượng mưa khoảng 150-300 mm phân bố khá đồng đều trong tháng.

Trung Bộ tiếp tục là khu vực nóng nhất cả nước. Tại Vinh, nhiệt độ trung bình tháng được dự báo 31-32 độ C, cao nhất trong các trạm khí tượng đại diện trên cả nước. Lượng mưa chỉ khoảng 70-140 mm, thấp hơn đáng kể nhiều khu vực khác, cho thấy nắng nóng và khô hạn vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo. Trong khi đó, Tây Nguyên duy trì nền nhiệt trung bình 26-27 độ C. Trạm Buôn Ma Thuột được dự báo có lượng mưa 150-300 mm, tăng dần về nửa cuối tháng khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ trung bình tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh dao động 29-30 độ C, lượng mưa khoảng 150-300 mm. Cần Thơ có nhiệt độ phổ biến 28-29 độ C, lượng mưa 140-270 mm. Mưa dông được dự báo gia tăng từ giữa tháng, song trước thời điểm mưa xuất hiện vào chiều tối vẫn có thể xảy ra các đợt nắng nóng cục bộ.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, nắng nóng cuối tháng 5 là đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có cường độ mạnh nhất trong cùng thời kỳ tháng 5 kể từ năm 2021. Điểm chú ý là thời gian nắng kéo dài bất thường, tại nhiều địa phương nắng xuất hiện từ khoảng 9h và duy trì tới 19h. Ban đêm, nhiệt độ vẫn ở mức 30-31 độ C khiến cảm giác oi bức kéo dài suốt ngày đêm.

Nguyên nhân được xác định do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam, kết hợp hiệu ứng phơn hoạt động mạnh tại Trung Bộ, khiến nhiệt độ tăng cao trên diện rộng trong nhiều ngày liên tiếp. Dưới tác động của đợt nắng nóng này, tháng 5 có 11 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.