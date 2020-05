Đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2020 gay gắt đến mức độ nào?

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nắng nóng diện rộng xuất hiện tại hầu hết các tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam với nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sắp diễn ra ở miền Bắc. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (3/5), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ.

Sang đến hôm nay (4/5), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng nên Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 5-6/5, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ/ngày tạo cảm giác oi nóng đến tận tối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo, từ ngày 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các khu vực trên. Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt xảy ra với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Khu vực Hà Nội từ 4-6/5, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Còn tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ ở Nam Trung Bộ từ 4-7/5, nắng nóng xảy ra với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Cũng cần lưu ý rằng, các mốc nhiệt độ trên được đo tại lều khí tượng có mái che. Nhiệt độ ngoài thực tế bên ngoài có thể cao hơn từ 2-8 độ C tùy thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, bê tông hóa...

