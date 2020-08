Đợt nắng nóng đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến khi nào?

Thứ Tư, ngày 26/08/2020 10:39 AM (GMT+7)

Những ngày cuối tháng 8/2020, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng cuối tháng 8 xảy ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (25/8), ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-36 độ C, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C.

Sang đến hôm nay (26/8), nắng nóng tiếp diễn tại phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên chịu ảnh hưởng kết hợp với hiệu ứng phơn nên có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Riêng tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, thời tiết phổ biến ngày có nắng, có nơi nắng nóng, tuy nhiên từ chiều tối đến đêm khả năng mưa rào và dông xảy ra cao. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Hòa Bình, Bắc Kạn, Sơn La, Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng…

Ngày hôm nay (26/8), chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng này ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/8.

