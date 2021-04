Đợt mưa dông tầm tã ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Thứ Hai, ngày 19/04/2021 06:42 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, suốt từ đếm 16 rạng sáng 17/4 đến nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên 5.000m nên các tỉnh miền Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi ở vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai… đã xảy ra lũ quét, sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản.

Sang đến hôm nay (19/4), các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm trời còn mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; trưa chiều trời giảm mưa. Vùng núi vẫn cần đề phòng mưa to bất chợt gây ngập úng, sạt lở đất, lũ quét.

Từ ngày 20/4, không khí lạnh và hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên mưa giảm nhanh ở miền Bắc, trời nắng trở lại.

Các tỉnh Trung Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần trời cũng phổ biến ban ngày có nắng. Tuy nhiên, mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to nên cần đề phòng ngập úng, mưa đá, lốc, sét.

