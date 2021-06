Sau tiếng hét lớn, bàng hoàng phát hiện vợ tử vong, chồng nguy kịch trong nhà

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 13:50 PM (GMT+7)

Sau khi nghe tiếng hét lớn, người dân đã sang căn nhà xem thì phát hiện chị H. đã tử vong, chồng là Thành đang nguy kịch trong nhà.

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngày 23/6, một lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện này.

Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, Công an xã Quang Minh nhận tin báo trên địa bàn xã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người đàn ông trọng thương. Công an xã Quang Minh đã báo cáo Công an huyện Bắc Quang để phối hợp phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, ban đầu xác định người phụ nữ tử vong là chị N.T.H (SN 1992), người đàn ông trọng thương nguy kịch là Hoàng Duy Thành (SN 1982, cùng trú tại xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, chồng của chị H). Nơi xảy ra vụ việc là nhà riêng của gia đình bà M.T.H (SN 1962, trú xã Quang Minh, mẹ đẻ của chị H).

Theo vị lãnh đạo phòng Tham mưu, bước đầu cơ quan công an nhận định Thành đã sát hại vợ sau đó tự tử nhưng không thành. Đối tượng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Khánh Dư, Chủ tịch UBND xã Quang Minh cho biết thêm, Thành và chị H. chưa có con chung và đã ly thân được một thời gian. Rạng sáng 23/6, người dân quanh khu vực nghe thấy tiếng hét lớn nên đã sang căn nhà xem thì phát hiện chị H. đã tử vong, Thành đang nguy kịch.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

