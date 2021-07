Đồng Nai thêm 21 ca dương tính mới, dừng hoạt động các chợ tạm

Thứ Bảy, ngày 10/07/2021 07:32 AM (GMT+7)

Ngoài 3 chợ đang là ổ dịch đã bị phong tỏa tạm thời, TP Biên Hòa chỉ đạo dừng hoạt động hàng trăm chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn.

Ngày 9/7, Sở y tế Đồng Nai tiếp tục ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 13 ca liên quan đến chợ Bình Điền, 1 số chùm ca bệnh ở phường Long Bình Tân và huyện Vĩnh Cửu. Tổng số ca ghi nhận đợt dịch thứ 4 tại Đồng Nai là 180 ca.

Đông người mua, bán tại chợ tạm Trảng Dài dù đã có lệnh dừng hoạt động

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: “Ngành Y tế đang tiếp tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 mới liên quan đến ổ dịch chợ Tân Biên, chợ Phước Tân và một số mẫu gộp tại chợ Hoá An dương tính đang chờ tách mẫu.

Điều này cho thấy 3 ổ dịch tại các chợ có nguồn lây từ các chợ ở TP HCM đang khá phức tạp. TP Biên Hòa đã phong tỏa tạm thời 3 chợ trên và tập trung lấy mẫu tiểu thương tại chợ. Các huyện, thành phố đang tăng cường tầm soát xét nghiệm tiểu thương ở các chợ, công nhân ở các khu nhà trọ và trong doanh nghiệp”.

Từ 15 giờ ngày 9/7, TP Biên Hòa đã dừng hoạt động các khu vực chợ tạm, chợ tự phát tại các xã, phường. Theo UBND TP Biên Hòa, các khu chợ tự phát không rõ người mua bán diễn ra hằng ngày khiến việc kiểm soát dịch tễ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, nguy cơ lây lan dịch tại các chợ rất cao. Trên địa bàn tỉnh đã phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 từ các chợ Tân Biên (P Tân Biên), chợ cá Hóa An (P Hóa An), khu vực chợ tạm tại các phường khác.

