Đôi nam nữ đi ô tô bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn, ép ngã xe CSGT

Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1976, ngụ xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Thị Tâm (SN 1977, ngụ thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Vũ Thị Tâm tại cơ quan công an

​Trước đó, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 19-4, trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đường trục thuộc địa bàn xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Tổ công tác do thượng uý Đào Văn Phong, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Kim Sơn, làm tổ trưởng phát hiện xe ô tô BKS 18A-022.46 do Nguyễn Hữu Mạnh điều khiển chở Tâm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn mà tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, tổ tuần tra đã dùng phương tiện chuyên dụng tiến hành truy đuổi, tuy nhiên Mạnh không chịu dừng phương tiện mà tiếp tục điều khiển ô tô đánh võng, chèn ép xe CSGT do thượng úy Đào Văn Phong điều khiển bị ngã, làm chiến sĩ công an này bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn.

Nguyễn Hữu Mạnh tại cơ quan công an

Đáng nói, khi dừng được phương tiện, Mạnh không hợp tác mà có lời lẽ xúc phạm và dùng gậy tấn công lực lượng chức năng, Vũ Thị Tâm không can ngăn mà cùng với Mạnh xúc phạm, lăng mạ tổ công tác, cản trở người thi hành công vụ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kim Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

