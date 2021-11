Đỉnh Fansipan xuống -4 độ C, khả năng có băng giá và mưa tuyết

Mức nhiệt tại "nóc nhà Đông Dương" đã giảm xuống dưới 0 độ C, có mưa kèm theo nên khả năng cao xuất hiện băng giá hoặc mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ.

Đỉnh Fansipan xuống dưới 0 độ C, khả năng có băng giá và mưa tuyết. Ảnh minh họa.

Ở phía Tây Bắc Bộ trời có mưa, cảm giác rét buốt tăng so với hôm qua, mưa tập trung ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, phía bắc Sơn La (cục bộ có điểm mưa vừa). Phía Đông Bắc Bộ ít mưa, trời rét.

Lúc 7h sáng nay (24/11), nhiều điểm ở Tây Bắc Bộ nhiệt độ đã giảm 1-2 độ C so với hôm qua, ở ngưỡng rét hại sâu như Sa Pa (Lào Cai) 7,7 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 7,6 độ C...

Thậm chí tại đỉnh Fansipan (Lào Cai) – nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương (cao 3.143m so với mực nước biển), nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0 độ C.

“Theo thông tin trên app thời tiết thì nhiệt độ đã giảm xuống còn -4 độ C. Như vậy, với mức ẩm cao do có mưa, khả năng xuất hiện băng giá và tuyết rơi rất cao”, cơ quan khí tượng nhận định.

Trao đổi thêm với PV, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, nhiệt độ tại Sa Pa giảm xuống còn 7,7 độ C thì trên đỉnh Fansipan xuống dưới 0 độ C là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Tuy nhiên, do trên đỉnh không có trạm quan trắc nên việc có băng giá hay mưa tuyết không thể biết trước.

Còn với khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (24/11), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên ngày hôm nay (24/11), ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

