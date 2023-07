Đình chỉ công tác một cán bộ công an xã để điều tra hành vi đánh người

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/7, anh Nguyễn Thế Huyện (SN 1985, trú tại thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào) đến Công an thị xã Mỹ Hào trình báo nội dung: khoảng 13h ngày 3/7, khi lên làm việc với Công an xã Hòa Phong, đã bị cán bộ Công an xã là Thượng úy Tống Hồng Núi có hành vi đánh gây thương tích. Công an thị xã Mỹ Hào đã tiếp nhận theo thẩm quyền để thụ lý.

Ngay sau khi nhận báo cáo của Công an Thị xã Mỹ Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an thị xã Mỹ Hào, các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm đối với Thượng úy Tống Hồng Núi nếu có hành vi vi phạm.

Ngày 4/7, Trưởng Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng đối với đồng chí Thượng úy Tống Hồng Núi, để phục vụ công tác xác minh, điều tra theo quy định.

