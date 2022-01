Điều chuyển công tác người ký văn bản xin doanh nghiệp nửa tỷ để đón Tết "tươi vui"

Ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An (Bình Dương) được điều động đến phường Thuận Giao với vai trò là Bí thư Đảng ủy. Ông Dũng là người ký tên trong một văn bản “xin” doanh nghiệp hỗ trợ tiền để lo Tết cho địa phương.

Chiều 15/1, đại diện lãnh đạo thành phố Thuận An (Bình Dương) cho Tiền Phong hay, ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố này được điều động, phân công về giữ chức Bí thư phường Thuận Giao.

Trước đó, với lý do lơ là phòng, chống dịch bệnh, cả Bí thư và Chủ tịch phường Thuận Giao bị tạm đình chỉ công tác và thành phố Thuận An phải phân công cán bộ phụ trách tạm thời. Đến nay, thành phố Thuận An đã điều động, phân công ông Dũng về quản lý địa phương này.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 11/1, mạng xã hội lan truyền một công văn được cho là do ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An ký đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng để lo Tết.

Công văn do ông Đoàn Tấn Dũng ký về việc xin tiền doanh nghiệp lo Tết

Lúc bấy giờ, TP Thuận An khẳng định văn bản lan truyền trên mạng xã hội là có thật, do ông Đoàn Tấn Dũng ký gửi cho Công ty L. P. có trụ sở tại TP Thuận An.

“Sau khi xác minh và làm việc, đã xác định được nguyên nhân xuất hiện công văn. TP Thuận An từ trước đến nay không có chủ trương xin tiền của doanh nghiệp để lo Tết cho cán bộ, nhất là vừa trải qua một năm khó khăn do dịch bệnh. Bất kể là lý do gì, việc ra văn bản đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ là sai cả về lý và tình”, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ.

Lãnh đạo thành phố Thuận An cho biết, địa phương đang nỗ lực khống chế dịch bệnh, nguồn nhân lực tham gia rất lớn. Nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch, có những khoản chi phí vượt định mức cần phải thanh toán sớm cho các đơn vị trong giai đoạn kết thúc năm.

Với việc ký, ban hành văn bản nêu trên, ông Dũng bị kiểm điểm, đồng thời trả lại cho doanh nghiệp số tiền đã nhận.

