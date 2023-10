Diễn biến sức khoẻ nạn nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini

Trong cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân...