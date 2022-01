Diễn biến mới vụ tài xế tâm thần gây tai nạn khiến 15 người thương vong

Liên quan vụ tài xế “tâm thần” điều khiển xe gây tai nạn liên hoàn khiến 15 người thương vong, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn rà soát, chấn chỉnh quy trình tổ chức khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe người lái xe nói riêng.

Sáng 24-1, nguồn tin của phóng viên cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đang đưa bị can Nguyễn Văn Thâu (37 tuổi; ngụ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) – người điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết và 13 người bị thương nặng – đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để giám định.

Dự kiến, hôm nay (24-1) sẽ có kết quả giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Văn Thâu. Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT sẽ thực hiện các bước tiếp theo để xử lý vụ án Thâu gây tai nạn giao thông liên hoàn khiến 15 người thương vong theo quy định.

Tài xế "tâm thần" Nguyễn Văn Thâu

Trong một diễn biến khác, vừa qua, Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn rà soát, chấn chỉnh quy trình tổ chức khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe người lái xe nói riêng.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương tự kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình tổ chức thực hiện khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe người lái xe nói riêng, lưu ý khai thác kỹ tiền sử, bệnh sử của người đến khám sức khỏe, thực hiện khám lâm sàng và chỉ định cận lâm sàng đúng hướng dẫn chuyên môn theo quy định. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh ngay các thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật trong công tác khám sức khỏe tại đơn vị.

Trường hợp người có dấu hiệu nghi ngờ về sức khỏe, đơn vị khám sức khỏe chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để xác minh, làm rõ thông tin trước khi kết luận sức khỏe.

Hiện trường vụ tai nạn do Nguyễn Văn Thâu gây ra

Trước đó, như Người Lao Động online đã thông tin, chiều 30-12-2021, Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo của Công ty Phúc Vinh (trụ sở TP Quy Nhơn), chạy trên Tỉnh lộ ĐT 638, đoạn thuộc thị xã An Nhơn. Khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, xe Thâu bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang lưu thông trên đường.

Sau khi gây ra tai nạn, Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra Quốc lộ 19 rồi Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Người dân và công an đuổi theo để truy bắt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng đã chặn được xe đầu kéo và bắt giữ Thâu.

Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 13 người bị thương nặng. Ngoài ra, xe đầu kéo và hàng loạt xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng truy bắt Nguyễn Văn Thâu sau khi y gây ra tai nạn

Qua 2 lần test, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã xác định Thâu âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình có trình sổ theo dõi bệnh tâm thần của Thâu tại cộng đồng từ năm 2006. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thâu gần 4 tháng.

Theo cơ quan CSĐT, sau khi khởi tố bị can, cơ quan CSĐT sẽ giám định pháp y để khẳng định Thâu bị bệnh tâm thần thật hay giả. Nếu xác định Thâu bị bệnh tâm thần thật, cơ quan CSĐT sẽ điều tra, xử lý đơn vị cấp bằng lái cho Thâu.

Theo Trạm Y tế xã Nhơn Phúc, Nguyễn Văn Thâu là bệnh nhân tâm thần được quản lý tại cộng đồng và nhận thuốc điều trị hằng tháng từ năm 2006 đến nay. Thâu cũng là người được nhận trợ cấp bệnh nhân tâm thần hằng tháng từ năm 2006 đến nay với mức 540.000 đồng/tháng.

Thông tin từ hồ sơ bệnh án của Nguyễn Văn Thâu cho thấy người này bị các triệu chứng, hội chứng tâm thần: rối loạn cảm xúc, rối loạn tư duy, rối loạn hành vi, rối loạn giấc ngủ. Chẩn đoán xác định người này bị: tâm thần phân liệt thể không biệt định.

Tuy nhiên, qua 2 lần đi khám sức khỏe để được cấp giấy phép lái xe vào năm 2017 và đổi giấy phép lái xe vào năm 2021, các cơ sở khám bệnh cho Nguyễn Văn Thâu đều xác nhận: Thâu đảm bảo sức khỏe để lái ôtô hạng FC (điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc) và E (điều khiển ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi).

Nguyễn Văn Thâu nộp hồ sơ, thi sát hạch và được cấp giấy phép lái xe hạng FC tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 24-9-2016. Sau đó, Thâu tiếp tục nộp hồ sơ học lái xe hạng E và được Sở GTVT tỉnh Bình Định cấp giấy phép lái ôtô hạng E ngày 18-11-2017.

