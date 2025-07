3 bà cháu tử nạn sau khi xe máy tông vào đuôi xe ô tô tải

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm đó, xe ô tô tải BKS 29H-996.02 do ông Tống Văn Dũng (SN 1981, trú ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây – nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, đang đậu bên lề đường tại lý trình nêu trên theo hướng Nam – Bắc, là đoạn đường thẳng, có độ dốc xuống.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Bốn (SN 1962, trú ở thôn Hòa Đa, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision BKS 78H1-244.92 chạy cùng chiều từ phía sau tới đã tông vào đuôi xe ô tô tải 29H-996.02.

Cú va đập mạnh khiến cho bà Nguyễn Thị Bốn tử vong tại hiện trường, hai người cháu nội bà Bốn là Nguyễn Hoàng Khánh Linh (SN 2009) và Nguyễn Hoàng Ánh Linh (SN 2016, cùng trú ở thôn Hòa Đa, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, nhưng do vết thương nặng nên cả hai cháu nhỏ cũng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Viện KSND khu vực 14 và Công an xã Tuy An Nam khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân.