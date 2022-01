Bất thường trong việc cấp giấy khám sức khỏe lái xe cho tài xế “tâm thần”

Theo tìm hiểu của phóng viên, tài xế Nguyễn Văn Thâu học và được cấp GPLX hạng FC tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 24-9-2016. Sau đó, Thâu học lái xe hạng E tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định từ ngày 21-9-2017 đến 11-11-2017. Đến ngày 24-6-2021, Thâu có đơn xin cấp, đổi GPLX hạng E và FC với lý do "GPLX cũ thời gian lâu bị mờ". Trong hồ sơ gửi Sở GTVT Bình Định, có giấy khám sức khỏe do Bệnh viện Hòa Bình cấp ngày 24-6-2021, ghi rõ "Đủ điều kiện sức khỏe lái ôtô hạng FC" và "Đủ điều kiện sức khỏe lái ôtô hạng E". Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 30-12, Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ móc 77R-006.81 của Công ty Phúc Vinh (trụ sở TP Quy Nhơn), chạy trên tỉnh lộ ĐT 638, đoạn thuộc thị xã An Nhơn. Khi đến ngã tư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thì bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang lưu thông trên đường. Sau khi gây ra tai nạn, Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL 19 rồi QL 1A theo hướng Bắc - Nam. Người dân và Công an đuổi theo để truy bắt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng đã chặn được xe đầu kéo BKS 77C 154.14 và bắt giữ Thâu khi đang di chuyển trên QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 13 người bị thương nặng. Ngoài ra, xe đầu kéo và hàng loạt xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng. Qua 2 lần test, cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã xác định Thâu âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Trong khi đó, khai nhận với cơ quan CSĐT, Thâu cho biết trước 1 ngày gây ra vụ tai nạn, Thâu đã sử dụng ma túy đá. Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình có trình sổ theo dõi bệnh tâm thần của Thâu tại cộng đồng từ năm 2006. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thâu. Theo cơ quan CSĐT, sau khi khởi tố bị can, cơ quan CSĐT sẽ giám định pháp y để khẳng định Thâu bị bệnh tâm thần thật hay giả. Nếu xác định Thâu bị bệnh tâm thần thật, cơ quan CSĐT sẽ điều tra, xử lý đơn vị cấp bằng lái cho Thâu.