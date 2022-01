Bộ Công an yêu cầu xử lý nghiêm vụ tài xế có sổ bệnh tâm thần gây tai nạn

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 14:03 PM (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, chỉ đạo Công an tỉnh Bình Định làm rõ 3 vấn đề trong vụ tài xế có sổ bệnh tâm thần điều khiển xe đầu kéo tông hàng loạt phương tiện.

Ngày 2-1, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo công an tỉnh này điều tra, xử lý nghiêm vụ tài xế có sổ khám chữa bệnh tâm thần điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn hàng loạt, làm hai người chết, 13 người bị thương.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo đó, tại hội nghị trực tuyến CSGT toàn quốc do Cục CSGT Bộ Công an tổ chức chiều 31-12-2021, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã yêu cầu Công an tỉnh Bình Định khẩn trương làm rõ, báo cáo một số vấn đề liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 639B đoạn qua thị xã An Nhơn, làm 15 người thương vong.

Cụ thể, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu làm rõ ba vấn đề, gồm người điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn giao thông hiện có còn chữa bệnh tâm thần hay không; giấy phép lái xe của tài xế này do đơn vị nào cấp; hợp đồng lái xe giữa doanh nghiệp và tài xế như thế nào.

Thông tin ban đầu từ Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho hay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người thân tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) có trình ra sổ khám, theo dõi bệnh tâm thần của Thâu tại cộng đồng từ năm 2016.

Giấy phép lái ô tô hạng FC của Nguyễn Văn Thâu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp hồi tháng 6-2016. Trước đó, tháng 3-2016, ông Thâu nộp hồ sơ học nâng bằng lái lên hạng FC tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Tuy nhiên, một tháng sau, ông Thâu đến rút hồ sơ, đem ra tỉnh Thừa Thiên – Huế nộp, thi nâng bằng FC.

Khi điều khiển xe gây tai nạn, Thâu đang lái xe cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Phúc Vinh (trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định).

CSGT truy đuổi, chặn bắt xe đầu kéo gây tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Như PLO đã thông tin, chiều 3-12-2021, tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo 77C - 15414 kéo theo rơ moóc 77R – 00681 trên tỉnh lộ 639B đoạn qua thị xã An Nhơn. Khi đến đoạn qua xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, xe đầu kéo tông vào nhiều xe máy đang lưu thông trên đường.

Sau khi gây tai nạn, xe đầu kéo do tài xế Thâu cầm lái tiếp tục di chuyển và lại tông vào nhiều phương tiện khác. Tài xế Thâu đã bị lực lượng CSGT truy đuổi, khống chế, bắt giữ sau đó. Vụ tai nạn làm hai người chết, 17 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thâu để điều tra tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

