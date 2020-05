Dịch COVID-19 tối 20/5: Trung Quốc phong tỏa thành phố gần 700.000 dân

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 20:00 PM (GMT+7)

Những biện pháp phong tỏa kiểu Vũ Hán - ổ dịch COVID-19 đầu tiên của thế giới đã được áp dụng cho một thành phố khác ở đông bắc Trung Quốc.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 20:12 20/05/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc20/05/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Việt Nam Mỹ Nga Bra-xin Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

+ Chính phủ Trung Quốc mới đây đã phải áp dụng các biện pháp phong tỏa tương tự ở Vũ Hán đối với thành phố Thư Lan (thuộc tỉnh Cát Lâm) gần 700.000 dân. Toàn bộ làng mạc và khu dân cư trong thành phố đều bị đóng cửa. Cứ 2 ngày một lần, chỉ một người trong mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài trong 2 giờ để mua các loại nhu yếu phẩm.

Các cụm dân cư bị giới hạn chỉ một lối ra vào cho các phương tiện khẩn cấp, người dân và phương tiện bên ngoài sẽ không được phép vào trong. Nếu một khu dân cư có người bị xét nghiệm dương tính với COVID-19, toàn bộ người dân ở đó đều không được phép ra ngoài. Hệ thống giao thông công cộng ở nội đô và giữa thành phố với các khu vực lân cận sẽ ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới nhất.

Ít nhất 34 người đã bị chẩn đoán mắc COVID-19 tại tỉnh Cát Lâm trong 2 tuần qua. Nằm ở phía đông bắc Trung Quốc, giáp biên giới với Nga và Triều Tiên, tỉnh này đang nổi lên như một mối lo hàng đầu về dịch, với các trường hợp nhiễm bệnh được cho là đến từ bên kia biên giới, và sau đó bắt đầu lây lan tại các địa phương trong tỉnh.

+ Tính đến 20h tối 20/5, Việt Nam ghi nhận 324 ca nhiễm COVID-19, không tăng ca nào trong 24h qua. Như vậy, đã trải qua 34,5 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

+ Ngày 20/5, theo Sở Y tế TP HCM, sức khỏe của bệnh nhân 91 là phi công người Anh đã có tín hiệu tích cực là chức năng phổi đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục thở máy và tiên lượng còn nặng.

Về tình hình bệnh COVID-19 tại TP, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM hiện còn 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (gồm: BN 271, BN 321, BN 322) hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hiện tỉnh táo, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, đang thở oxy mũi.

+ Ông Đỗ Tuấn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Bộ Y tế, cho hay đơn vị này sẽ tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID-19 đợt 2 trên chuột vào đầu tháng 6 tới đây.

Trước đó, từ 26/4, đơn vị này đã thử nghiệm 50 con chuột được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để đánh giá tính an toàn và hiệu quả sinh kháng thể miễn dịch. Mẫu máu của chuột thí nghiệm đã được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và đang trong giai đoạn chờ kết quả đánh giá. Bước đầu cho thấy đàn chuột thí nghiệm khỏe mạnh, tiếp tục theo dõi các đáp ứng miễn dịch trong giai đoạn 1, có thể nói là thành công bước đầu của nghiên cứu.

+ Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều đang vào vụ, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, các đơn vị chức năng tỉnh đã thống nhất phương án cho các thương nhân Trung Quốc thu mua vải thiều ở huyện Lục Ngạn được cách ly ngay tại địa bàn thu mua.

Đồng thời, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Giang cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ 100% chi phí cách ly trong vòng 14 ngày cho các thương nhân Trung Quốc sang mua vải thiều.

+ Tờ RT hôm 19/5 đưa tin, các nhà khoa học ở Thụy Sĩ và Mỹ đã phát hiện một loại kháng thể S309 trong máu của người nhiễm SARS năm 2003 đã khỏi bệnh có thể ngăn được COVID-19 lây lan.

Khi kết hợp S309 với các kháng thể yếu hơn khác, nhóm nghiên cứu phát hiện kháng thể kết hợp có thể ngăn virus đột biến. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

+ Tờ South China Morning Post ngày 19/5 cho hay, 194 nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bao gồm cả Trung Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết điều tra độc lập về COVID-19, trong đó có phản ứng của WHO. Dự thảo nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất trong khuôn khổ kỳ Đại hội Y tế thế giới lần thứ 73.

+ Một bộ tộc người Satere Mawe, bang Amazonas (Brazil) cho biết, họ có một phương thuốc cổ truyền có thể chữa trị triệu chứng của COVID-19. Phương thuốc này bao gồm các loại trà được làm từ vỏ cây carapanauba - có đặc tính chống viêm; cây saracuramira - có tác dụng chống sốt rét; và các thành phần như vỏ xoài, bạc hà và mật ong.

Những người bản địa nghi ngờ nhiễm COVID-19 cho biết, phương thuốc cổ truyền thực sự có hiệu quả.

+ Nicaragua – một quốc gia ở châu Mỹ đang cho phép chôn cất các bệnh nhân mắc “bệnh về đường hô hấp” một các nhanh chóng và không cần thông báo cho gia đình của họ, làm dấy lên nghi ngờ về việc giấu dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của Washingtonpost, những vụ chôn cất nhanh người tử vong vì “bệnh hô hấp” tại Nicaragua thường được tiến hành vào ban đêm và có sự giám sát của nhân viên an ninh.

Một quan chức giấu tên tại bệnh viện Espana nói với Washington Post rằng, cơ sở này đang điều trị cho khoảng 90 bệnh nhân mắc “bệnh hô hấp nghiêm trọng”. Các bác sĩ tại bệnh viện Espana nghi ngờ hầu hết những người này đều nhiễm COVID-19.

Một số chuyên gia y tế cho rằng, Nicaragua đã cố tình hạ thấp mối nguy dịch bệnh vì sợ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.

Nguồn: http://danviet.vn/dich-covid-19-toi-20-5-trung-quoc-phong-toa-thanh-pho-gan-700000-dan-502020205...Nguồn: http://danviet.vn/dich-covid-19-toi-20-5-trung-quoc-phong-toa-thanh-pho-gan-700000-dan-50202020519585705.htm