Dịch Covid-19 sáng 9/4: Toàn bang New York treo cờ rủ tưởng nhớ bệnh nhân tử vong vì Covid-19

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Số ca nhiễm và số ca tử vong vì Covid-19 tại bang New York (Mỹ) vẫn không ngừng tăng lên. Toàn bang sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ những người đã tử vong.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 10:16 09/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc09/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

+ New York là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19 ở Mỹ. Toàn bang có hơn 140.000 ca nhiễm và 6.268 ca tử vong, tính tới 8/4. Chỉ tính riêng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở bang New York, con số đã vượt tổng số ca của nhiều nước trên thế giới như Italia (hơn 139.000), Đức (hơn 113.000), Pháp (hơn 112.000) hay Trung Quốc (hơn 81.000).

Ông Andrew Cuomo, thống đốc bang New York thông báo, bang này có 779 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 8/4. Ông Cuomo cho biết thêm, toàn bang sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ những người đã tử vong vì Covid-19.

+ Tính đến 9h30 sáng 9/4, Việt Nam ghi nhận 251 ca nhiễm Covid-19 (không tăng ca nào so với 24h trước), trong đó, 126 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện Việt Nam có 5 bệnh nhân thở oxy; 25 ca xét nghiệm 1 lần âm tính và 17 ca xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Dự kiến, trong ngày 9/4, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, TP.HCM công bố 2 bệnh nhân bao gồm: Bệnh nhân 203, bệnh nhân 234 được điều trị khỏi.

+ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, toàn bộ hơn 4.000 y tá, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai sau khi xét nghiệm 2-3 lần đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Như vậy, đến nay chỉ xác định có 2 điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai dương tính với Covid-19 là bệnh nhân thứ 86 và 87, trong đó có một bệnh nhân đã ra viện.

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) báo cáo về 2 trường hợp con dâu và con trai (cư trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về quê tại Hà Nam chăm sóc bố là ca bệnh số 251 ở Hà Nam. Kết quả xét nghiệm ban đầu, cả 2 người này đều âm tính với Covid-19.

+ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) Trần Thế Cương cho biết, liên quan đến bệnh nhân 243 (huyện Mê Linh), trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 8 trường hợp F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19), 64 trường hợp F2 (tiếp xúc gần với F1), 197 trường hợp F3 (tiếp xúc gần với F2).

Trong số ca F1 có 1 thợ sửa chữa điện, 3 thợ phụ giúp cùng và 3 người bán hoa cùng với bệnh nhân 243. Ngoài ra, còn có 1 phó trưởng công an phường Đông Ngạc. Đến thời điểm này, quận đã lấy toàn bộ mẫu và gửi về Trung tâm kiểm soát Hà Nội (CDC Hà Nội), chưa có kết quả.

+ Ngày 9/4, UBND tỉnh Bắc Giang đã thu hồi quyết định phong tỏa phố Lê Lợi (TP Bắc Giang) sau khi phong tỏa con phố này ngày 8/4 để tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời xác định có 6 người dân tại phố đã đến mua hàng tại chợ hoa Mê Linh và chợ Quảng Bá (Hà Nội) trong thời gian bệnh nhân số 243 có mặt tại các địa điểm này. Cả 6 người trên đều có kết quả âm tính với Covid-19.

+ Chuyến hàng thứ nhất trong số hai lô hàng đầu tiên với hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ DuPont được sản xuất tại Việt Nam đã rời Hà Nội vào ngày 7/4. Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ đã ký hợp đồng với FedEx để nhanh chóng chuyển giao các bộ đồ cho Kho dự trữ chiến lược quốc gia Mỹ để giải quyết nhu cầu khẩn cấp đối với trang thiết bị bảo hộ cho các nhân viên tuyến đầu chống Covid-19.

+ Tiến sĩ Deborah Birx – điều phối viên phản ứng với dịch bệnh Covid-19 của Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ mở cuộc điều tra liên quan đến vấn để xử lý đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trước khi đưa ra quyết định có nên cắt tiền tài trợ cho tổ chức này hay không.

Tước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc WHO đã thiên vị Trung Quốc và đưa ra những khuyến cáo sai lầm trong dịch Covid-19.

Theo CNN, trong tuyên bố mới nhất, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesusm đáp trả những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định không thiên vị Trung Quốc và không cung cấp thông tin sai lệch như cáo buộc của ông Trump. Tổng giám đốc WHO kêu gọi không nên “chính trị hóa vấn đề virus Corona”.

+ Giáo sư Jean François Delfraissy, người đứng đầu hội đồng cố vấn y tế của Pháp cho biết, có tới 17 triệu trong số 67 triệu người Pháp có nguy cơ nhiễm Covid-19 và tử vong do tuổi tác, bệnh nền và bị béo phì. Ông cho rằng, béo phì là một trong những nguyên nhân chính khiến những bệnh nhân nhiễm Covid-19 có nguy cơ tử vong cao.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-sang-9-4-toan-bang-new-york-treo-co-ru-tuong-nh...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-sang-9-4-toan-bang-new-york-treo-co-ru-tuong-nho-benh-nhan-tu-vong-vi-covid-19-1077184.html