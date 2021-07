Dịch COVID-19 ngày 30/7: F0 ở TP.HCM giảm so với 2 ngày trước

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 21:12 PM (GMT+7)

Với biểu đồ F0 trong 3 ngày gần nhất đi ngang, lãnh đạo UBND TP.HCM nhận định tình hình dịch COVID-19 ở thành phố này sẽ sớm ổn định nếu có sự chung sức, chung lòng từ người dân và các lực lượng chức năng.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 21:35 30/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc30/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

So với 2 ngày trước, số ca nhiễm COVID-19 (F0) mới được công bố trong ngày 30/7 không thay đổi nhiều và có chiều hướng giảm. Cụ thể, ngày 30/7 ghi nhận thêm 4.282 F0, ít hơn 310 ca so với ngày 29/7 và ít hơn 167 ca so với ngày 28/7.

Số ca nhiễm COVID-19 từ ngày 9/7 tới ngày 30/7

Nói về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM trong cuộc họp chiều 30/7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá: TP.HCM đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh và kiên quyết. Việc quan trọng nhất lúc này là TP.HCM làm sao thực hiện thật nghiêm các quy định đã ban hành cũng như các chỉ đạo từ trung ương.

Theo ông Đức, biểu đồ dịch bệnh cho thấy, số F0 tại TP.HCM đang đi ngang đúng như dự báo. Nếu thực hiện nghiêm các quy định, cộng thêm sự hợp tác đầy đủ của người dân, sự nỗ lực của các lực lượng thì tình hình dịch bệnh tại TP.HCM sẽ sớm ổn định và có chuyển biến tích cực.

Do đó, lãnh đạo TP.HCM mong người dân chia sẻ, chung sức, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Cụ thể là tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và triệt để thực hiện giãn cách giữa nhà với nhà, người với người, nhất là tại các khu cách ly, khu phong tỏa.

Sau ngày 30/7, TP.HCM sẽ còn 2 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, tức tới hết ngày 1/8. Hết thời gian này, lãnh đạo TP.HCM sẽ có những quyết sách tiếp theo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước mắt, với tình hình dịch COVID-19 như hiện tại, nhiều khả năng TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp siết chặt sau ngày 1/8.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 30/7) - Tổng số liều đã nhập: 14.857.100 - Tổng số liều đã tiêm: 5.529.898 - Số liều tiêm mũi 1: 4.983.496 - Số liều tiêm mũi 2: 546.402

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành công văn số 2468/UBND-VX ngày 23/7 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Chỉ thị số 12/CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Để giúp lực lượng chức năng và người dân thực hiện nghiêm các quy định, tránh những phiền toái không đáng có, Thành phố còn có một loạt văn bản hướng dẫn và cụ thể hóa các quy định.

Cùng đồng hành với TP.HCM, có rất nhiều sáng kiến đóp góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chẳng hạn, Thành phố đã tiếp nhận sáng kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia để triển khai mạng lưới tư vấn việc cách ly tại nhà từ xa thông qua hệ thống tổng đài của trung ương và địa phương. Mạng lưới gồm các chuyên gia y khoa, y bác sĩ, người có kiến thức về ngành y,...

Nguồn: http://danviet.vn/dich-covid-19-ngay-30-7-f0-o-tphcm-giam-so-voi-2-ngay-truoc-50202130721132409....Nguồn: http://danviet.vn/dich-covid-19-ngay-30-7-f0-o-tphcm-giam-so-voi-2-ngay-truoc-50202130721132409.htm