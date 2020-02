Dịch Covid-19 ngày 29/2: Số người nhiễm tăng nhanh, Hàn Quốc lập trạm xét nghiệm siêu tốc

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Trạm xét nghiệm kiểu mới tại Hàn Quốc sẽ cho kết quả nhanh hơn khoảng 20 phút so với xét nghiệm tại các bệnh viện hoặc trung tâm y tế công cộng.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 11:16 29/02/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & BNO News (Số liệu cập nhật lúc29/02/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & BNO News Thế giới Trung Quốc Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh



+ Tính đến 8h30 sáng 29/2, thế giới ghi nhận 85.182 người mắc Covid-19; 2.923 người tử vong, trong đó Trung Quốc 2.835 người, Hồng Kông 2 người, Đài Loan 1 người, Philippines 1 người, Nhật Bản 5 người, Pháp 2 người, Tàu Diamond Princess 6 người, Iran 34 người, Hàn Quốc 16 người, Ý 21 người.

+ Việt Nam trải qua ngày thứ 16 chưa ghi nhận trường hợp nhiễm mới. 16/16 trường hợp dương tính trước đó với Covid-19 đã khỏi bệnh và ra viện.

+ Từ 0 giờ ngày 29/2, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng việc đơn phương miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là biện pháp tạm thời nhằm phòng chống, ngăn chặn sự bùng phát, lây lan trong cộng đồng, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân hai nước.

+ Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã bỏ Việt Nam ra khỏi các điểm đến có nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

+ Cách ly thêm 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng do có liên hệ công tác với Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Trước đó, 12 cán bộ của công an phường này đã được cách ly do tiếp xúc với người đến từ Daegu, Hàn Quốc.

+ Nữ bệnh nhân N.A.P. (nữ, SN 1999) tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) âm tính với Covid-19.

+ Sau 4 ngày kiên trì thuyết phục, vận động, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình mới đưa được người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc (đến từ vùng dịch) đi cách ly. Trước đó, vào đêm 23/2, ông Kim In Jong nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không làm thủ tục khai báo y tế.

+ Tính đến sáng 29/2, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc là 2.931 (tăng 594 trường hợp so với ngày 28/2), 16 người tử vong. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, số ca nhiễm tăng nhanh một phần là do Hàn Quốc đã tăng tốc trong việc xét nghiệm các ca nghi nhiễm.

+ Tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc mới đây đã thành lập một cơ sở xét nghiệm Covid-19 siêu tốc cho những người đang ngồi trên xe ô tô. Việc xét nghiệm tại trạm xét nghiệm kiểu mới sẽ nhanh hơn khoảng 20 phút so với xét nghiệm tại các bệnh viện hoặc trung tâm y tế công cộng.

+ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức báo động rủi ro toàn cầu của dịch Covid-19 từ "cao" lên "rất cao", trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng nhanh.

+ Bộ trưởng Y tế Iran - ông Saeed Namaki nhận định, tuần tới sẽ là đỉnh điểm của sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại Iran. Iran đã tăng cường nhập khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ y tế, các nhà máy cũng đang đẩy mạnh sản xuất.

+ Từ ngày 29/2, các cửa hàng thuốc tại Iran sẽ cung cấp đủ sản phẩm cho mọi người. Các trường học tại nước này sẽ tiếp tục dừng giảng dạy ít nhất đến ngày 2/3. Các lớp học trực tuyến sẽ được tổ chức cho học sinh. Người dân hạn chế ra đường.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-ngay-29-2-so-nguoi-nhiem-tang-nhanh-han-quoc-la...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-ngay-29-2-so-nguoi-nhiem-tang-nhanh-han-quoc-lap-tram-xet-nghiem-sieu-toc-1063350.html