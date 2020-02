Vụ Công an phường Đà Nẵng phải theo dõi sức khỏe: Cách ly thêm 2 cán bộ Phòng CSHS

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020 08:00 AM (GMT+7)

Tổng cộng có 14 người gồm 12 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông cùng 2 cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang được cách ly do có gián tiếp tiếp xúc với người đến từ tâm dịch Daegu.

Chiều 28-2, Công an TP Đà Nẵng đã phát thông cáo liên quan vụ việc cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đi cách ly tại bệnh viện.

Thông cáo cho hay, hiện tại, có 12 cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Nại Hiên Đông đang được cách ly tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Việc cách ly này được thực hiện từ 21 giờ ngày 27-2, do Công an quận Sơn Trà chủ động để phòng ngừa dịch bệnh. Công an quận Sơn Trà hiện đã có phương án hỗ trợ quân số từ Công an quận để đảm bảo công tác tại phường Nại Hiên Đông. Sức khỏe của 12 cán bộ công an trên hiện tại hoàn toàn bình thường.

Qua rà soát, còn có 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng có liên hệ công tác với Công an phường Nại Hiên Đông trong thời gian trên cũng đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện 199.

Phun thuốc khử khuẩn tại Công an phường Nại Hiên Đông

Theo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 10 giờ ngày 27-2, Công an phường Nại Hiên Đông cử 2 cán bộ xuống cơ sở spa do bà Nguyễn Thị Tú Hữu làm chủ để nắm thông tin về khách Hàn Quốc đến đây. Trong đó, có 1 khách đến từ Daegu, nhập cảnh vào ngày 22-2, 1 khách đến từ Seoul nhập cảnh từ 23-2. Ngoài bà Hữu, tại spa còn có 2 nhân viên cùng 1 trẻ em có tiếp xúc với 2 khách Hàn Quốc nói trên. Khi làm việc với bà Hữu, 2 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông có "kéo khẩu trang xuống" sau đó thì về ăn trưa cùng các đồng nghiệp trong đơn vị.

Hai vị khách Hàn Quốc trên được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Phổi, 1 người đã xuất cảnh về Seoul vào ngày 27-2, người còn lại có sức khỏe bình thường.

Theo quy định của Bộ Y tế, 2 khách Hàn Quốc trên thuộc diện cách ly tập trung, không có biểu hiện nghi vấn nhiễm bệnh. Do đó, những người tiếp xúc với 2 người này không thuộc diện cách ly. Tuy nhiên, để chủ động phòng dịch, Công an quận Sơn Trà đã thực hiện phương án cách ly với cán bộ, chiến sĩ.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/vu-cong-an-phuong-da-nang-phai-theo-doi-suc-khoe-cach-ly-them-2-can-bo-phong-canh-sat-hinh-20200228162836372.htm