Dịch Covid-19 ngày 11/3: Anh treo thưởng cho bất kỳ ai tình nguyện nhiễm Covid-19

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Một trung tâm thí nghiệm tại Anh đã treo thưởng 3.500 bảng (khoảng 106 triệu đồng) cho bất kỳ ai tình nguyện nhiễm Covid-19, nhằm phục vụ quá trình điều chế vaccine của trung tâm này.

+ Tính đến 10h sáng 11/3, Việt Nam ghi nhận 34 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 16 trường hợp đã khỏi bệnh. Các tỉnh có người mắc gồm: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (04); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (01).

+ Tỉnh Bình Thuận ghi nhận ca dương tính với Covid-19 đầu tiên vào chiều 10/3, đó là nữ bệnh nhân Đ.T.L.T (SN 1969, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bệnh nhân thứ 34 tại Việt Nam). Bà T. từng từ Việt Nam sang Mỹ (quá cảnh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc), sau đó, bà từ Mỹ về Việt Nam (quá cảnh tại sân bay Doha, Qatar).

Ngay trong đêm 10/3, tỉnh Bình Thuận đã họp khẩn để triển khai ứng phó dịch. Theo báo cáo của Sở Y tế tính, khi trở về nước, nữ bệnh nhân 51 tuổi này đã tiếp xúc gần với tất cả 17 người, gồm: chồng, con, tài xế và nhân viên. Tất cả những người này đang được cách ly và giám sát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết tỉnh đã nâng mức báo động về dịch Covid-19 tại địa phương lên cấp 2 và đồng ý cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 11 đến 15/3.

+ PGS.TS. Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khuyến cáo, khi một người nghi nhiễm Covid-19 nên làm theo hai cách như sau:

Đến cơ sở y tế và không lo sợ khả năng lây lan của dịch vì thường các cơ sở y tế đảm bảo vô trùng và luôn bố trí phòng khám riêng cho bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) cho những đối tượng nghi nhiễm.

Gọi hotline Bộ Y tế đã công bố (số 19003228 và 19009095. Từ đó các chuyên gia, các bác sĩ sẽ có hướng dẫn cụ thể sao cho vừa đảm bảo sức khỏe cho người nghi nhiễm vừa tránh lây lan ra cộng đồng.

+ Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc TCT Cảng hàng không VN (ACV), kiêm Giám đốc CHK quốc tế Nội Bài cho biết, quy trình kiểm dịch ở sân bay là khi hành khách xuống máy bay, đặc biệt là những chuyến bay quốc tế về từ vùng dịch, sẽ qua bộ phận kiểm dịch (thuộc Trung kiểm soát bệnh tật Hà Nội - CDC Hà Nội). Tại đây, cơ quan kiểm dịch y tế ngoài việc đo thân nhiệt, kiểm soát việc khai báo y tế.

Sau khi đi qua khâu kiểm dịch, hành khách sẽ tới bộ phận kiểm soát xuất nhập cảnh (Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an). Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, hành khách lấy hành lý ký gửi và ra về.

+ Người dân tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã tổ chức nghi lễ tiêu diệt “quỷ Covid-19”. Theo đó, một thanh kiếm lửa khổng lồ sẽ đâm thẳng vào hình nộm con quỷ (biểu tượng của Covid-19), thiêu cháy nó từ đầu tới chân trong tiếng reo hò, cỗ vũ cuồng nhiệt của nhiều người tham gia.

+ Thứ trưởng Y tế Anh Nadine Dorries được xác định đã nhiễm Covid-19 và hiện đang phải cách ly. Giới chức y tế Anh hiện đang xác minh những người bà Dorries tiếp xúc trong thời gian gần đây. Bất cứ ai có dấu hiệu nhiễm virus sẽ được xét nghiệm.

+ Trung tâm thí nghiệm Queen Mary Biobucks Innovation ở Whitechapel, London, Anh đã treo thưởng 3.500 bảng (tương đương hơn 106 triệu đồng) cho bất kỳ ai tình nguyện nhiễm Covid-19, nhằm phục vụ quá trình điều chế vaccine của trung tâm này.

Các chuyên gia tại trung tâm sẽ tiến hành lây nhiễm cho 24 tình nguyện viên khỏe mạnh với các chủng 0C43 và 229E của virus Corona. Họ tin rằng thí nghiệm này có thể góp phần điều chế vaccine ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19

+ Ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York (Mỹ) tuyên bố phong tỏa thị trấn New Rochelle trong bán kính 1,6km, đồng thời huy động vệ binh quốc gia đến đảm bảo an ninh. Đây là ổ dịch nguy hiểm nhất của bang vì đã có 108 ca dương tính với Covid-19 trong tổng số 173 ca trên toàn bang.

+ Mattia (38 tuổi), bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1 của Italia đã chính thức được xuất viện sau khi kết quả xét nghiệm âm tính. Truyền thông Italia gọi sự kiện này là một “chiến thắng nhỏ” trong cuộc chiến chống Covid-19 tại nước này.

+ Bộ trưởng Công nghiệp Italy – ông Stefano Patuanelli cho hay, sau lệnh phong tỏa toàn quốc với 60 triệu dân, chính phủ Italy sẽ phê duyệt khoản tài chính trị giá 10 tỷ euro (hơn 11 tỷ USD) dành cho các biện pháp chống lại sự bùng phát của Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

