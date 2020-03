Người đăng tin "cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đi khai trương Uniqlo" bị xử lý

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 07:22 AM (GMT+7)

Công an thành phố Hà Nội vừa triệu tập đối tượng, làm rõ vụ việc đăng tải thông tin nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 dự khai trương Uniqlo tại Hà Nội.

Cụ thể, liên quan đến những thông tin thất thiệt được lan toả về những ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý những đối tượng có hành vi đăng tải thông tin không chính xác lên mạng xã hội.

Theo đó, chiều ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa triệu tập chị Khúc P.T (SN 1984, trú tại Đống Đa) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về ca nhiễm Covid-19 thứ 17 lên facebook.

Cơ quan chức năng xác định, ngày 7/3, chị T đã đăng tải trên trên facebook cá nhân thông tin nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa), đến một quán bar ở Tạ Hiện (Hoàn Kiếm) trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với Covid-19.

Thông tin cô gái nhiễm Covid-19 dự khai trương Uniqlo ở Hà Nội do chị T đăng tải là hoàn toàn sai sự thật.

Qua xác minh, nhà chức trách đã làm rõ đây là thông tin không chính xác và gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan công an, chị T đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, bản thân đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cũng trong ngày, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm lập hồ sơ xử lý trường hợp chị Quách T.T (SN 1984, trú tại Nam Từ Liêm) cũng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Liên quan đến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua có thông tin về bản đồ lưu ý dịch Covid-19 ở Hà Nội được lan truyền khiến dư luận hoang mang, nhà chức trách xác định việc này là không chính xác.

Hiện nay các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng, lên danh sách các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không nên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh.

