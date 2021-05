Đi tắm sông, 2 nữ sinh đuối nước thương tâm

Bé trai 9 tuổi rơi xuống ao nước gần nhà tử vong thương tâm ở Đồng Nai Chiều 13/5, Công an thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 bé trai 9 tuổi chết thảm. Hồ nước nơi bé trai bị rơi xuống mất tích Trước đó, vào khoảng 14h chiều 12/5, em em .V.V.N.P. (sinh năm 2012, ngụ huyện Vĩnh Cửu) có ra ao nước lớn ở tổ 27, khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, cách nhà khoảng 200m để chơi. Trong quá trình chạy chơi ở đây, em P. không may trượt chân ngã xuống bên dưới ao mất tích. Một lúc sau, sự việc được một số người dân phát hiện nên đã điện báo cho lực lượng chức năng sở tại xuống hiện trường tìm kiếm. Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân mới tìm thấy thi thể của em P. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an thị trấn Vĩnh An cũng đã có mặt tại hiện trường tiến hành lập biên bản, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đem về lo thủ tục mai táng.