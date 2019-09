Chuẩn bị xét xử nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín

Thứ Bảy, ngày 28/09/2019 22:20 PM (GMT+7)

Hôm nay (28/9), TAND TPHCM xác nhận, đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và cáo trạng của VKS về vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan tới việc cho thuê nhà đất số 15 Thi Sách (TPHCM).

Thời sự Sự kiện:

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM - bị can Nguyễn Hữu Tín đối diện 10-20 năm tù

Trước đó vào ngày 12/9, VKSND tối cao hoàn tất cáo trạng và ủy quyền cho VKSND TPHCM chuyển tòa án cùng cấp để mở phiên tòa xét xử nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm gồm: Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM), Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM), trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm' - Chủ tịch Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và đồng phạm thực hiện tại TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố vụ án.

Vào năm 2014, Vũ "nhôm" lợi dụng danh nghĩa công ty Bắc Nam 79 là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo, Bộ Công an ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để được giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an. Được UBND TPHCM quyết định cho thuê giao nhà đất số 15 Thi Sách, Vũ 'nhôm' đã không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành công an mà hợp tác triển khai thực hiện dự án nhằm mục đích thu lợi cá nhân.

(Từ trái sang) Các bị can Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Trương Văn Út - cả 5 bị can cùng bị truy cứu chung tội danh. Ảnh: CA

Ông Nguyễn Hữu Tín vào thời điểm này đang là Phó Chủ tịch UBND TPHCM, có nhận thức rõ nhà đất 15 Thi Sách là tài sản sở hữu nhà nước, việc tham mưu sắp xếp xử lý thuộc trách nhiệm của ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính TPHCM). Tuy nhiên khi tiếp nhận đề nghị về việc cho phép Cty CP XD Bắc Nam 79 được trực tiếp ký hợp đồng thuê đất tại số 15 Thi Sách, ông Tín đã trực tiếp bút phê chỉ đạo Sở TN&MT hướng dẫn thủ tục. Tiếp đó các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt tham mưu cho ông Tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 6,7 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Kiệt có sai phạm là chỉ đạo ký các văn bản tham mưu cho bị can Tín ban hành chủ trương cho công ty Bắc Nam 79 thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà số 15 Thi Sách không đúng quy định. Các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương và Trương Văn Út đã không thực hiện đúng chức năng của mình trong việc rà soát thẩm định hồ sơ, là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can Tín.

VKSND tối cao quyết định truy tố ra trước TAND TP Hồ Chí Minh để xét xử đối với Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 10-20 năm tù. Nguồn tin từ TAND TPHCM cho biết, hồ sơ vụ án kể trên được phân công cho thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh tòa hình sự, TAND TPHCM thụ lý.