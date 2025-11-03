Tài xế taxi dùng vật nhọn tự gây thương tích rồi rớt xuống sông Sài Gòn

Ngày 3-11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai phương án tìm kiếm và điều tra nguyên nhân vụ một nam tài xế taxi công nghệ rơi xuống sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, một người đàn ông điều khiển taxi công nghệ biển số 50H-690… chạy trong làn xe máy trên cầu Sài Gòn, hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi cầu Rạch Chiếc.

Tài xế taxi công nghệ dùng vật nhọn cứa cổ rồi rớt xuống sông Sài Gòn.

Khi đến đoạn giữa cầu, phường Thạnh Mỹ Tây, tài xế dừng xe sát lan can, bước xuống rồi đi bộ ra ngoài. Người này sau đó bất ngờ dùng vật nhọn cứa cổ và rơi xuống sông Sài Gòn.

Lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.