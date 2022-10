Đêm 12/10, Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp có khả năng mạnh lên

Dự báo, vùng áp thấp sắp xuất hiện trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng chiều đến đêm mai (12/10) trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, đêm nay (11/10) và ngày 12/10, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Dự báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, hôm nay (11/10), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 15h ngày 10/10 đến 15h ngày 11/10 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 345.2mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 382.2mm, Sơn Giang (Quảng Ngãi) 301.8mm…

Dự báo, từ chiều tối 11/10 đến sáng ngày 12/10, ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 12/10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Trong khi đó, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày mai (12/10), thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét.

Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên những ngày tới ban ngày có mưa dông vài nơi, có khoảng nắng đan xen, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

