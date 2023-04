Đề xuất thu phí vào phố cổ Hội An gây tranh cãi

Thu đúng và đủ hay tận thu? Hội An không chỉ là một điểm du lịch mà còn có vai trò của một đô thị gồm hai phần: Phần tham quan và phần công cộng như đường sá, quán ăn... Phần công cộng thì làm sao thu phí. Tôi e rằng là không công bằng. Khu phố cổ San Deigo (Mỹ), đền Taj Mahal (Ấn Độ) đều là điểm du lịch nổi tiếng nhưng họ không bán vé vào cổng. Các nước trên thế giới phần lớn họ hạn chế trực thu mà chuyển qua gián thu. Khách đến với TP đó họ ăn uống, ngủ nghỉ, mua sắm... đó chính là cách họ trả phần phí tham quan, thậm chí lớn hơn phí tham quan. Như vậy lợi tức sẽ lớn hơn khi thu 80.000 đồng hay 120.000 đồng tiền vé tham quan. Về căn bản khách không vô TP thì không đói, không khát, không có nhu cầu mua quà lưu niệm thì giá vé có khả năng là rào cản làm cơ sở dịch vụ không thu được tiền, không có khách hàng. Mặt khác, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, các tỉnh đang kích cầu du lịch, Hội An làm như vậy có đi ngược lại tình hình chung và chiến lược của Chính phủ không? Ông PHAN ĐÌNH HUÊ, Giám đốc Công ty Du lịch Vòng Tròn Việt Cách làm này thể hiện tư duy tận thu với khách du lịch của TP, tạo tiền đề xấu cho du lịch Việt Nam. Trên thế giới không ai thu vé tham quan TP hay phố cổ. Như thành cổ Lệ Giang (Trung Quốc) họ cũng không thu vé vì họ cho rằng khi mở cửa rộng rãi, du khách sẽ mua sắm, ăn uống sẽ chi tiêu nhiều hơn tiền vé. Hội An cũng có những điểm tham quan nếu du khách muốn tham quan thì phải trả tiền là đúng, tuy nhiên khách muốn ăn cao lầu hay may áo dài lại “bắt” khách mua vé... là điều phi lý. Việc thu phí là cách làm hạ sách, chúng ta sẽ mất một ít nguồn thu nhưng ta sẽ có cái lợi khác, đó là cách “thả con tép bắt con tôm”. Mất một ít tiền vào cửa nhưng chúng ta được nguồn lợi gấp mấy lần và cả tình cảm thân thiện của du khách. Ông NGUYỄN VĂN MỸ, Chủ tịch Lửa Việt tours TP Hội An đã có chính sách thu phí từ rất lâu rồi, hiện TP đang tăng cường việc thu phí đúng và đủ phí tham quan tại phố cổ. Các điểm di sản văn hóa thế giới trong nước như ở Huế, Hạ Long, Ninh Bình có mức thu phí rất cao so với Hội An. Tính về quy mô, Hội An đang áp dụng giá rất thấp. Việc bảo tồn và hoạt động du lịch tại phố cổ cần nhiều chi phí, Hội An là tài sản văn hóa thế giới. Những người đến Hội An phải có trách nhiệm trùng tu di sản. Vấn đề bây giờ là thu đúng đối tượng, triển khai triệt để không gây sự phân biệt. Ông NGUYỄN SƠN THỦY, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam THU TRINH ghi