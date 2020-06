Đề xuất thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Thứ Ba, ngày 23/06/2020 14:35 PM (GMT+7)

Sau khi thành lập các phường và thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc nhưng tăng 1 thành phố, giảm 1 thị xã.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án thành lập hai phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Nêu lý do cấp thiết thành lập, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự Phạm Tấn Đạt cho biết, trong những năm qua, các xã An Bình A và An Bình B đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh, đời sống người dân luôn được cải thiện.

Đối với thị xã Hồng Ngự, đã được xác định là đô thị trung tâm kinh tế, khoa học, kỹ thuật và văn hóa phía Bắc; hành lang kinh tế vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp, là đô thị chuyên về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại; có vị trí quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng.

Sau khi thành lập các phường và thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc. Về bộ máy, tỉnh Đồng Tháp vẫn giữ nguyên như trước nay.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Văn Hùng cho biết, đề án đã đáp ứng chuẩn theo quy định hiện hành. Ông đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố Hồng Ngự nhưng phải chú trọng đến quy hoạch phát triển, có tầm nhìn tương lai.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị tỉnh Đồng Tháp bổ sung tính cấp thiết của việc thành lập thành phố Hồng Ngự đảm bảo thuyết phục hơn. Đồng thời đề nghị tỉnh Đồng Tháp bố trí lực lượng công an chính quy tại các phường mới thành lập và bố trí trụ sở riêng cho lực lượng công an, nhằm đảm bảo an ninh chính trị địa phương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp thu và hứa sẽ giải trình, làm rõ những vấn đề đặt ra. Về tên gọi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho biết, tên Hồng Ngự đã có từ hơn 200 năm trước, gắn liền với tâm tư, tình cảm của người dân địa phương. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân mong muốn giữ lại tên gọi của đơn vị hành chính sau khi thành lập.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp hoàn thiện hồ sơ, Đề án theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Đồng thời bổ sung, giải trình làm rõ những kiến nghị của thành viên Hội đồng thẩm định.

