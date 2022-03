Đề xuất đầu tư nhiều tuyến cao tốc phía Nam

Kết nối, giao thương với các nước tiểu vùng sông Mê Kông Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo sức lan tỏa cũng như động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực ĐBSCL. Tuyến cao tốc này cũng sẽ phát huy hiệu quả khai thác những tuyến trục dọc, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các trung tâm kinh tế trong khu vực, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trong vùng. Từ đó, từng bước hình thành trục kết nối, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội giữa Việt Nam với các nước tiểu vùng sông Mê Kông. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng nếu có tuyến cao tốc này sẽ phá được thế An Giang bị "bao vây" lâu nay. Bởi lẽ, hiện nay, An Giang chỉ có tuyến Quốc lộ 91 đi ngang qua nên thường xảy ra kẹt xe vào cuối tuần, đặc biệt là mùa lễ hội. Nếu tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được đầu tư sẽ giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông khi vào mùa cao điểm. Hơn nữa, tuyến cao tốc này sẽ giúp An Giang và các địa phương lân cận phát triển, giảm chi phí logistics, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cũng như vận chuyển hàng hóa phát triển mạnh hơn.