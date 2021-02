Đề xuất cho học sinh Hà Nội tiếp tục tạm dừng đến trường sau Tết

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 17:41 PM (GMT+7)

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đề xuất UBND thành phố tiếp tục cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 (tức mùng 6 Tết).

Học sinh Hà Nội có thể sẽ chưa tới trường sau kỳ nghỉ Tết.

Cụ thể, ngày 14/2, Sở GD&ĐT Hà Nội trình UBND thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi có tờ trình, UBND thành phố Hà Nội sẽ căn cứ tình hình thực tế để quyết định. Khi đó, Sở mới có thông báo tới các nhà trường.

Trong thời gian học sinh ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19, các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của sở.

Các trường mầm non thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 401/SGD ĐT- GDMN ngày 4/2/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, phòng chống dịch.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng phương án dạy học trong tình hình mới với phòng GD&ĐT các quận, huyện sáng 8/2, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở GD&ĐT sẽ có công văn gửi phòng GD&ĐT các quận, huyện, các trường trên địa bàn về phương án cho học sinh học tập trở lại vào ngày mồng 4 Tết.

Từ ngày 31/1 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 16/2), UBND TP. Hà Nội cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch.

Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo việc dạy học theo đúng các quy định, hướng dẫn của bộ, sở và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

