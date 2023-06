Để xe trên cầu Bến Thủy, thanh niên nhảy xuống sông Lam rồi kêu cứu

Sáng 27-6, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã cứu được NT (23 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), bị đuối nước trên sông Lam.

Chiếc xe máy để lại trên cầu Bến Thủy.

Theo người dân, đêm 27-6, người dân đi qua cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối quốc lộ 1A tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An) phát hiện một thanh niên đi xe máy rồi dừng xe ở trên cầu.

Thanh niên này đã leo lên lan can cầu Bến Thủy rồi gieo mình xuống sông Lam, người dân không kịp can ngăn.

Thanh niên gieo mình từ trên cầu Bến Thủy xuống sông Lam rồi kêu cứu được cảnh sát cứu nạn cứu hộ tiếp cận, cứu.

Lúc rơi xuống nước, thanh niên này biết bơi nên đã vừa bơi chới với vừa kêu cứu.

Do cầu cao, trong đêm tối không có người dân nào dám nhảy xuống cứu.

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cứu, đưa thanh niên vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông huy động cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu người.

Trong đêm tối, các cán bộ, chiến sĩ đã tìm, tiếp cận được T rồi vớt đưa lên bờ an toàn.

Nguồn: https://plo.vn/de-xe-tren-cau-ben-thuy-thanh-nien-nhay-xuong-song-lam-roi-keu-cuu-post739651.htm...Nguồn: https://plo.vn/de-xe-tren-cau-ben-thuy-thanh-nien-nhay-xuong-song-lam-roi-keu-cuu-post739651.html