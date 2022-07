Lộ nguyên nhân nam sinh bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi sinh hoạt hè

Do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương, 4 nam sinh khác đã đến nhà văn hoá xã để gọi Đ.Q.H. ra đánh tử vong khi H. đang dạy thiếu nhi sinh hoạt hè.

Ngày 12/7, tại kỳ họp HĐND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình đã thông tin về vụ việc một nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở nhà văn hoá.

Được biết, 4 đối tượng liên quan đến vụ án đã được đưa về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, 4 đối tượng này đều khai nhận lý do đánh tử vong nam sinh lớp 10 là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương. Cả nạn nhân và các đối tượng gây án đều là học sinh.

Trước đó, khoảng hơn 20h ngày 11/7, khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hoá thôn Đồng Hội, Đ.Q.H (SN 2006), trú tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang bị nhóm người lạ mặt gọi ra nói chuyện.

Tại đây, nhóm côn đồ này bất ngờ lao vào đánh nam sinh H. Chỉ đến khi H. gục xuống thì nhóm côn đồ này mới dừng lại và lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã hô hoán tập trung giúp đỡ và cấp cứu tại chỗ cho H. nhưng nam sinh này không qua khỏi.

Được biết, Đ.Q.H. là con của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong. H. là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Hôm xảy ra vụ việc H. đang tham gia hoạt động hè tại địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lo-nguyen-nhan-nam-sinh-bi-danh-tu-vong-khi-dang-day-thieu-nhi-sinh-hoat-he-d559057.html