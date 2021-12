Đau đầu nhưng không khai báo, một học sinh ở Quảng Nam tử vong sau 3 ngày tiêm vắc-xin

Cơ quan y tế khẳng định nam sinh tử vong do viêm màng não, không phải do sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Ngày 18-12, một lãnh đạo Trung tâm y tế (TTYT) TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), xác nhận thông tin vào sáng cùng ngày, một học sinh lớp 11 trên địa bàn tử vong sau 3 ngày tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh ở Quảng Nam - Ảnh: Báo Quảng Nam

Trước đó, vào ngày 15-12, ngành y tế tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh THPT trên địa bàn TP Hội An. Đến sáng 18-12, một nam học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Hội An) bị đau đầu nặng, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương ở TP Hội An, sau đó chuyển ra Bệnh viện C Đà Nẵng nhưng đã tử vong.

Lãnh đạo TTYT TP Hội An cho biết qua tìm hiểu, trước khi tiêm vắc-xin, nam sinh trên đã có triệu chứng đau đầu nhưng không khai báo trong tờ khai y tế. Đến sáng 18-12, khi cơn đau đầu tăng nặng hơn mới được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận của bệnh viện, nam sinh được chẩn đoán bị viêm màng não.

Một lãnh đạo UBND TP Hội An cho biết sau khi sự việc đau lòng xảy ra, cơ quan y tế đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân và khẳng định nam sinh tử vong không phải do sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Theo báo cáo của UBND TP Hội An, từ ngày 15 đến 17-12, TP Hội An đã tổ chức tiêm vắc-xin mũi 1 cho 4.397 học sinh THPT, có 10 trường hợp phản ứng sau tiêm được sơ cứu, cấp cứu kịp thời và sức khỏe đã ổn định.

