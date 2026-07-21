Danh tính tài xế lái ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy trên đường Nguyễn Hoàng

Sáng 20/7/2026, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (Hà Nội). Khoảng 8h20, lực lượng chức năng phát hiện ô tô nhãn hiệu Ford Territory màu đen, biển kiểm soát 36B-548.74 vi phạm lỗi rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế điều khiển xe tiến về phía trước, khiến một cán bộ CSGT phải liên tục giật lùi để tránh, sau đó lách xe sang bên phải và bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội.

Tài xế ô tô Ford Territory vi phạm cấm rẽ nhưng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, điều khiển xe đẩy một cán bộ rồi bỏ chạy. Người này đã được mời đến làm việc ngay sau đó. (Ảnh Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan và sử dụng hệ thống camera AI để xác minh, truy vết phương tiện cùng người điều khiển nhằm xử lý theo quy định.

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định và mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 làm việc.

Danh tính tài xế được xác định là T.V.N. (SN 1996, trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận là người điều khiển ô tô biển kiểm soát 36B-548.74 và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT khi bị kiểm tra vào sáng cùng ngày.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.