Đang làm vườn, người phụ nữ bị đạn súng bắn chim ghim vào bụng

Thứ Năm, ngày 17/02/2022 09:23 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi mua súng bắn chim về, Trương Văn Phát ngắm ra bờ sông bắn thử nhiều lần. Không ngờ, đạn bay trúng vào bụng một người phụ nữ đang làm vườn.

Chiều 16-2, Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Trương Văn Phát (30 tuổi; ngụ thôn Long Quang, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân) vì có hành vi dùng súng bắn người.

Trương Văn Phát và tang vật là khẩu súng bắn chim. Ảnh: Trị Bình

Trước đó, ngày 15-1, trong lúc đang làm vườn tại khu vực bờ sông thuộc thôn Đại Định, xã Ân Mỹ, bà Nguyễn Thị Thật (59 tuổi, ngụ địa phương) bất ngờ bị đạn súng bắn chim ghim vào bụng. Sau đó, bà Thật được gia đình đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Ân Mỹ lập tức huy động lực lượng khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ. Qua đó, đã xác định Trương Văn Phát là đối tượng có nhiều khả năng gây ra vụ việc.

Cùng ngày, Công an xã Ân Mỹ đã mời Trương Văn Phát đến làm việc nhưng ban đầu, Phát khai báo quanh co, đưa ra nhiều tình tiết sai sự thật, gây khó khăn cho công tác xác minh. Khi Công an xã đưa ra một số chứng cứ không thể chối cãi, Phát mới khai nhận đã sử dụng khẩu súng trên thân súng có các kí tự "AIRFORCE", "Made In USA" ra khu vực phía sau nhà để thử súng.

Khi thử súng, Phát đã bắn nhiều phát đạn theo hướng ra bờ sông, khu vực thuộc thôn Đại Định, xã Ân Mỹ. Trong đó, có một viên đạn đã bay trúng vào phần bụng bà Lê Thị Thật.

Phát khai nhận mình và nạn nhân không hề có mâu thuẫn gì. Sau khi biết mình đã sử dụng súng bắn nhầm trúng vào người khác, Phát về nhà cha mẹ vợ tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn lẩn trốn; đồng thời cất giấu khẩu súng để tránh bị phát hiện. Phát cũng khai mua súng qua mạng về nhà sử dụng mục đích bắn chim.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dang-lam-vuon-nguoi-phu-nu-bi-dan-sung-ban-chim-ghim-vao-bung-2022021...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dang-lam-vuon-nguoi-phu-nu-bi-dan-sung-ban-chim-ghim-vao-bung-20220216172532662.htm