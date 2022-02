Bạn học xót thương nam sinh ĐH Giao thông Vận tải trúng đạn lạc tử vong

Như đã đưa tin, vào khoảng 22h15 ngày 30/10, khi đang ngồi đợi người nhà trước cửa nhà số 26 (ngõ 26, đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) thì Đ.A (SN 1999) đã bất ngờ bị một viên đạn xuyên qua mạn sườn bên phải, dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bước đầu xác minh, đối tượng nổ súng vào nam sinh N.Đ.A (SN 1999, quê ở Quảng Ninh) là Nguyễn Xuân T. (SN 1991, HKTT tại quận Đống Đa, Hà Nội). Nguyễn Xuân T. là trung uý, cán bộ Công an huyện Phúc Thọ. T. là người có sở thích sưu tầm súng nên đã đặt mua một khẩu súng hơi tự chế trên mạng xã hội. Công an TP Hà Nội đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Xuân T., đồng thời giao Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác, điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi "Vô ý làm chết người". Khẩu súng được T. sử dụng là dạng kiểu súng hơi, được mua trên mạng, chuyên để bắn chim.