Bão số 5 Sơn Ca hướng vào Đà Nẵng-Quảng Nam, hủy nhiều chuyến bay

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022 17:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bão số 5 gió giật cấp 10 đang di chuyển về phía Trung Bộ, gây mưa to nhiều nơi khiến một số chuyến bay phải hủy, hoãn chuyến.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay (14/10), bão số 5 (tên là Sơn Ca) đang ở cách Đà Nẵng-Quảng Nam khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 5 Sơn Ca. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo, trong 24h tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 15/10, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, gió giật cấp 8.

Ảnh hưởng của bão số 5 Sơn Ca, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to.

Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính tính từ chiều tối ngày 14/10 đến hết ngày 16/10: Quảng Bình 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 200-400mm, có nơi trên 500mm Quảng Ngãi 70-120mm, có nơi trên 150mm. Kon Tum, Gia Lai 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Hủy nhiều chuyến bay đến miền Trung Nhiều chuyến bay đến miền Trung phải hủy, hoãn do ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh minh họa: Báo Giao thông Ngày 14/10, Vietnam Airlines thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Sơn Ca), Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ một số sân bay chịu ảnh hưởng. Cụ thể, trong ngày 14/10, Vietnam Airlines sẽ hủy ba chuyến bay giữa TP.HCM và Huế (VN1378, VN7273, VN1379); hai chuyến bay giữa Hà Nội và Huế (VN7543, VN7542). Ngày 15/10, Hãng sẽ hủy các chuyến bay bốn chuyến bay giữa TP.HCM và Chu Lai (VN1464, VN1460, VN1461, VN1465); hai chuyến bay giữa Hà Nội và Chu Lai (VN1641, VN1640). Đồng thời, Hãng sẽ lùi giờ khởi hành các chuyến bay VN1623, VN1622 giữa Hà Nội và Quy Nhơn; các chuyến bay VN1394, VN1395 giữa TP.HCM và Quy Nhơn trong ngày 15/10. Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Hãng cập nhật trên fanpage, website hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé. Quỳnh An

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bao-so-5-son-ca-huong-vao-da-nang-quang-nam-huy-nhieu-chuyen-bay-140...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bao-so-5-son-ca-huong-vao-da-nang-quang-nam-huy-nhieu-chuyen-bay-1405537.ngn