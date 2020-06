Giám đốc Công an Hà Nam làm Cục trưởng Cảnh sát giao thông thay Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an Hà Nam đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam được điều động đến nhận công tác và được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Bộ trưởng Công an điều động đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Trung sinh năm 1967, quê Hòa Bình. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Công an Hòa Bình; năm 2016, ông được điều động giữ chức Giám đốc Công an Hà Nam.

Việc đại tá Nguyễn Văn Trung được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông là thay cho Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng.

Tướng Vũ Đỗ Anh Dũng sinh năm 1961, quê Phú Thọ. Trong quá trình công tác ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt. Năm 2003, ông Dũng được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng, đến năm 2009 được bổ nhiệm làm Cục trưởng.

Năm 2010 ông được luân chuyển sang làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường thuỷ và được Chủ tịch nước phong hàm thiếu tướng vào năm 2012. Năm 2015, ông được biệt phái đi nhận công tác và giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam. Sau đó ông chuyển về làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an).

Năm 2018, ông được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (năm 2015, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt và Cục cảnh sát giao thông đường thủy). Thời gian sau đó ông được thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

