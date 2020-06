Công an An Giang có tân giám đốc 44 tuổi, đến từ Cần Thơ

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 15:52 PM (GMT+7)

Người thay thế vị tướng công an ở miền Tây giữ chức vụ Giám đốc công an tỉnh An Giang là đại tá trưởng thành từ cơ sở và có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Ngày 27-6, tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Đinh Văn Nơi (Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Thiếu tướng Bùi Bé Tư.

Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho đại tá Đinh Văn Nơi

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu đối với Thiếu tướng Bùi Bé Tư kể từ ngày 1-7-2020. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Dịp này, đại diện lãnh đạo Bộ Công cũng trao quyết định bổ nhiệm đại tá Bùi Bé Năm (Trưởng Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của Thiếu tướng Bùi Bé Tư đối với các mặt công tác công an và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, góp phần ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Thiếu tướng Bùi Bé Tư với kinh nghiệm và uy tín của mình sẽ luôn quan tâm, thường xuyên tham gia góp ý kiến với lãnh đạo Công an tỉnh An Giang về sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng.

Lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo công an tỉnh này vừa được bổ nhiệm.

"Đại tá Đinh Văn Nơi và đại tá Bùi Bé Năm được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí cần khắc phục khó khăn, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Bộ Công an giao phó. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các ban, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội"- Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đại tá Định Văn Nơi năm nay 44 tuổi (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, ông Nơi từng giữ chức Trưởng Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

