Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh và những tai tiếng của CSGT Đồng Nai

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 18:30 PM (GMT+7)

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa bị cách chức, đi lên từ CSGT. Trong thời gian ông nắm các vị trí lãnh đạo, lực lượng CSGT Đồng Nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai tiếng.

Thời sự Sự kiện:

Điểm lại quá trình nhiều năm làm lãnh đạo các bộ phận và sau đó lên đến chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Huỳnh Tiến Mạnh đã để lại nhiều tai tiếng cho Công an Đồng Nai. Trong đó, các vụ nổi cộm có thể kể đến là cán bộ trong ngành nổ súng bắn chết đồng nghiệp, hoặc gây hấn với người ngoài khiến dư luận bức xúc. Đặc biệt, nhiều vụ việc liên quan đến CSGT, nơi "xuất phát điểm" của vị đại tá này tiến đến các chức vụ lãnh đạo.

Trong các vụ việc trên, có vụ "xôn xao" vào năm 2017, dư luận phát hiện việc thượng tá Võ Đình Thường - Phó Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai lại chính là người từng bị kỷ luật vì mãi lộ, bị cách chức 14 năm trước. Theo đó, vào năm 2003, ông Thường thời điểm đó đang là Trưởng trạm CSGT Dầu Giây đã bị báo chí phanh phui xung quanh việc nhận hối lộ, tổ chức ''làm luật'' các phương tiện ôtô trên các tuyến đường do trạm Dầu Giây quản lý.

Ông này bị kỷ luật, nhưng đến năm 2005, lại được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đưa về làm Đội trưởng Đội cảnh sát 113 (PC64), rồi Phó Phòng Cảnh sát Môi trường. Năm 2015, ông Thường về lại làm Phó Phòng CSGT, đến khi bị phát hiện lúc ký giấy mời các tài xế liên quan BOT Biên Hòa lên làm việc. Bị phát hiện có sự bất hợp lý, ông lại được điều chuyển.

Ông Huỳnh Tiến Mạnh

Thời điểm ông Thường được luân chuyển quay lại làm cán bộ lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai cũng chính là thời điểm ông Mạnh đã lên làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Nhiều vụ việc nghiêm trọng khác xảy ra trong lực lượng CSGT tại Đồng Nai cũng xảy ra vào thời điểm này. Tháng 9-2013, tại trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long Khánh cũ), đại úy trạm CSGT Suối Tre Ngô Văn Vinh dùng súng bắn chết trạm phó là Thiếu tá Trần Ngọc Sơn sau mâu thuẫn tại quán karaoke.

Đầu năm 2018, xảy ra vụ việc trung úy Nguyễn Tấn Phước, thuộc Phòng CSGT Đồng Nai nổ súng bắn chết người tại một nhà trọ giữa trung tâm TP Biên Hòa.

Ngoài ra, nhiều vụ việc xảy ra trong lực lượng CSGT như "lùm xùm" người ngoài can thiệp vào quy trình công vụ của cảnh sát trên Quốc lộ 51 mà người dân biết đến với cách gọi là vụ "tiếp thị sữa"; các vụ "bán đường", "bán logo" bị phanh phui khiến người dân mất lòng tin.

Riêng đại tá Mạnh, trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Mạnh từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt tại Phòng CSGT Đồng Nai rồi làm Trưởng phòng này từ năm 2005. Năm 2012, ông Mạnh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, được thăng hàm thượng tá lên đại tá. Năm 2015, ông Mạnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh.

Liên quan nhiều vụ việc khác, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Khánh và 5 Phó giám đốc công an tỉnh này cũng bị kỷ luật do sai phạm trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 10-9-2019, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. Sau khi xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự; để nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vi phạm kỷ luật và pháp luật; vi phạm trong công tác cán bộ.

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Mạnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010 - 2015 trực tiếp phụ trách, để Phòng CSGT (do ông Mạnh trực tiếp phụ trách) xảy ra nhiều vi phạm kéo dài nhiều năm, có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân đồng chí, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Ngày 12-9, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, đồng thời trao quyết định phân công đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai cho đến khi Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh.