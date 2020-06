Đại gia lái xe tông chết người rồi kêu "lính" nhận thay đã tại ngoại

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 16:01 PM (GMT+7)

Tổng Giám đốc Phạm Văn Són lái xe ôtô tông chết người đi xe máy nhưng không dừng lại cứu chữa nạn nhân mà bỏ chạy và cho tài xế “thế thân”.

Ngày 3-6, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã cho ông Phạm Văn Són, Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Kỳ Hòa ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) được tại ngoại sau khoảng hai tuần bị tạm giam. Nạn nhân bị ông Són lái ôtô tông chết là ông Lý Sà Rích (38 tuổi; ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề).

Hiện trường ông Són lái xe tông chết người

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14-5, ông Rích chạy xe trên đường 935 theo hướng TP Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu để về nhà. Khi đến địa phận ấp Chắc Tưng, ông Rích dừng xe bên đường thì bị một chiếc xe ôtô chạy cùng chiều đâm từ phía sau làm ông văng xuống lề đường.

Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe ôtô bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng thị xã Vĩnh Châu. Người dân địa phương phát hiện vụ việc nên báo công an.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra lần theo dấu vết của chiếc Hyundai gây tai nạn và phát hiện ông Són giấu trong nhà kho của công ty. Lúc này, tài xế của ông Són khai với cơ quan điều tra rằng anh ta lái chiếc ôtô biển số 83L-1837 từ Sóc Trăng về Vĩnh Châu và gây tai nạn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đặt dấu hỏi và đấu tranh với chủ xe. Trước các chứng cứ khó chối cãi, đến chiều 15-5, ông Són thừa nhận ông là người đã lái xe gây tai nạn nhưng kêu tài xế nhận tội thay mình.

Chiếc xe tông chết người của đại gia Són

Từ đây, Công an huyện Trần Đề đã khởi tố, bắt tạm giam ông Són.

