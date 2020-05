Bắt giam tổng giám đốc lái xe tông chết người, nhờ tài xế nhận tội thay

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 21:00 PM (GMT+7)

Viện KSND huyện Trần Đề vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa.

Trụ sở Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa (phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) do ông Són làm tổng giám đốc. Ảnh: Gia Minh

Chiều tối 18/5, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Viện KSND huyện Trần Đề đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Phạm Văn Són, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa (phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h ngày 14/5, Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) điều khiển xe trên đường 935 theo hướng TP Sóc Trăng đi TX Vĩnh Châu để về nhà. Khi đến địa phận ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, anh Rích dừng xe bên đường thì bất ngờ bị ô tô BKS 83L-1837 do ông Són điều khiển cùng chiều phía sau tông trúng. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Rích văng xuống lề đường tử vong.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, ông Són bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng TX Vĩnh Châu và giấu ô tô trong nhà kho của công ty. Sau đó, ông Són "nhờ" tài xế nhận tội thay mình, nhưng không qua mặt được cơ quan điều tra.

